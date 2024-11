POL-FR: Laufenburg: Zahlreiche Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen

Sulzburg (ots) - Am Samstag, 02.11.2024, gegen 21:05 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Kulturzentrum in der Straße Doretmatt gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Brandursache in der Fehlbedienung eines Gasofens. Durch die Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich bekämpft und dadurch ein größerer Schaden an dem Gebäude verhindert werden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mindestens 50.000 ...

