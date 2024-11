Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw kollidiert mit kleiner Mauer und Hecke

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.11.2024, gegen 13.30 Uhr, kollidierte in der Blansinger Straße eine 76 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw mit einer kleinen Mauer und einer Hecke. Sie fuhr von einem Grundstück, querte die Straße und überfuhr eine kleine Mauer. An einer Hecke kam der Pkw zum Stehen. Es wird vermutet, dass die Damen das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell