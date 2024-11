POL-FR: Bad Säckingen: Sachbeschädigung durch Brandlegung in zwei Fällen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 02.11.2024, gegen 15:25 Uhr, ist es in Lauchringen auf der B 34 beim Schaffen einer freien Bahn für einen Rettungswagen zu einem Auffahrunfall mit Verletzten gekommen. Ein 53jähriger Pkw-Fahrer befuhr auf Höhe Oberlauchringen die B 34 in Richtung Tiengen. Um einen entgegenkommenden Rettungswagen mit Sondersignal vorbeifahren zu lassen, ...

mehr