POL-FR: Lauchringen: Rettungswagen im Gegenverkehr - Zeuge zu Auffahrunfall gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.11.2024, gegen 15:25 Uhr, ist es in Lauchringen auf der B 34 beim Schaffen einer freien Bahn für einen Rettungswagen zu einem Auffahrunfall mit Verletzten gekommen. Ein 53jähriger Pkw-Fahrer befuhr auf Höhe Oberlauchringen die B 34 in Richtung Tiengen. Um einen entgegenkommenden Rettungswagen mit Sondersignal vorbeifahren zu lassen, bremst er sein Fahrzeug ab und fährt an den rechten Fahrbahnrand. Der hinter ihm befindliche 27jährige Autofahrer fährt in der Folge auf den Pkw auf. Beide Fahrzeuglenker und ein Mitfahrer im Fahrzeug des auffahrenden Autos verletzen sich dabei leicht und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte der Feuerwehr waren ebenso im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Verkehrsdienst Waldshut (07751 8963-0) bittet Zeugen zum Vorfall, sich zu melden. Vor dem Rettungswagen soll sich ein vermutlich silberfarbener Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen befunden haben, der Zeuge des Vorfalls gewesen sein könnte.

