Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Verdächtiger nach Automatenaufbruch vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, gegen 01:55 Uhr, ist in der Klettgauer Straße in Jestetten ein 22jähriger Tatverdächtiger beim mutmaßlichen Aufbrechen eines Snackautomaten von einem Zeugen beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Der Zeuge konnte den 22-Jährigen beim Versuch, den Automaten mittels einer Holzlatte aufzubrechen, beobachten. Nachdem er ihn angesprochen hatte, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 41jährigen Zeugen gekommen sein, in deren Verlauf sich beide Personen verletzten. Gemeinsam mit weiteren Personen konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 22jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe angeordnet, da der 22-Jährige alkoholisiert gewesen sein soll. Die Blutprobe wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen, in welchem der Tatverdächtige auch ärztlich versorgt werden musste. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

