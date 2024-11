POL-FR: Waldshut-Tiengen: Spielzeugautomat aufgebrochen und Münzgeld entnommen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02./03.11.2024, sind Unbekannte in der Waldshuter Schmittenau in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in den Gastraum. Nach jetzigem Stand wurde aus dem Thekenbereich Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro und zwei Flaschen Wein entwendet. Das Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, ermittelt. Medienrückfragen bitte an: ...

