Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Zusammenstoß im Kurvenbereich

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.11.2024, gegen 13:50 Uhr, ist es auf der L 159 zwischen Detzeln und Untermettingen zu einer seitlichen Frontalkollision zweier Autos gekommen. Ein 70jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 159 in Richtung Detzeln und geriet im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer heftigen seitlichen Frontallkollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 69-Jährigen. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25000 Euro geschätzt. Da beim 70jährigen Pkw-Lenker der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung bestand, wurde ein freiwilliger Alkoholtest gemacht. Im Anschluss daran musste er zur Entnahme einer Blutprobe mit ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell