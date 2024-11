Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Apotheke - Zeugenaufruf

Badenweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02.11. auf 03.11.2024, wurde in eine Apotheke in der Luisenstraße eingebrochen. Die Täterschaft entwendete Bargeld sowie Medikamente.

Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen über die Höhe des Diebstahlschadens noch keine Erkenntnisse vor.

Gesucht werden Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Apotheke bemerkten.

Das Polizeirevier Müllheim ist rund um die Uhr unter Tel. 07631/1788-0, zu erreichen.

RM / AW

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell