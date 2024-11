POL-FR: Maulburg: Unerlaubtes Fischen in der Wiese, Höhe Wasserkraftwerk - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Sonntag, 03.11.2024 gegen 15.10 Uhr auf der L 131. Diese befuhr zuvor ein 61 Jahre alter Kradfahrer talwärts von Badenweiler in Richtung Neuenweg. In einer Linkskurve, direkt vor dem Haldenhof, kam er zu weit in die Mitte der ...

mehr