POL-KA: (KA) Karlsruhe - 17-Jähriger von mehreren Männern verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein 17-Jährigen am Bahnhofvorplatz offenbar von mehreren Männern in einen Transporter gezogen und verletzt. Vorausgegangen war wohl eine Auseinandersetzung vor einer Bar in der Südweststadt.

Der Jugendliche ging gegen 06:45 Uhr zu Fuß in Richtung Karlsruher Hauptbahnhof, als am Bahnhofsvorplatz offenbar ein weißer Transporter neben ihm anhielt und mehrere bislang unbekannte Männer den 17-Jährigen in das Innere des Fahrzeugs zerrten. Im Fahrzeug schlugen und traten die Unbekannten auf den 17-jährigen ein. Danach sollen die bislang unbekannten Täter den jungen Mann auf die Straße geworfen haben und davongefahren sein.

Zeugen bemerkten den auf dem Boden liegenden Verletzten und verständigten daraufhin die Polizei und den Rettungswagen.

Der 17-jährige erlitt bei dem Angriff mehrere Hämatome und Platzwunden am Kopf und im Gesicht und wurde für die weitere Versorgung der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellte eine Polizeistreife einen in der Nähe abgestellten verdächtigen Transporter fest und nahm den 36-jährigen vermeintlichen Fahrzeugführer nach einer Kontrolle vorläufig fest.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Jugendliche zuvor vor einer Bar in der Karlstraße mit mehreren Männern in Streit geraten und ihm der Zutritt zu der Lokalität verweigert worden. Inwiefern die Auseinandersetzung mit dem späteren Überfall in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der noch andauernden polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

