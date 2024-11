Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Gestürzter Motorradfahrer verletzt sich leicht - 4000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Sonntag, 03.11.2024 gegen 15.10 Uhr auf der L 131. Diese befuhr zuvor ein 61 Jahre alter Kradfahrer talwärts von Badenweiler in Richtung Neuenweg. In einer Linkskurve, direkt vor dem Haldenhof, kam er zu weit in die Mitte der Straße, wo zeitgleich ein Auto entgegenkam. In der Kurve korrigierte der 61-Jährige seine Maschine nach rechts und kollidierte daraufhin mit der rechten Schutzplanke. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 4000 Euro. An der Schutzplanke entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

