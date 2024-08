Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2408018

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Montag, 5. August 2024, drangen bisher unbekannte Täter durch ein Oberlicht in das Bürogebäude des Freibades Angerbad an der Lintorfer Straße in Ratingen gewaltsam ein. Wie der oder die Einbrecher auf das Dach des Gebäudes gelangen konnten, ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Büroräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Unerkannt waren der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung geflohen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Samstagvormittag, 3. August 2024, bis Sonntagnachmittag, 4. August 2024, kam es auf der Sudhoffstraße in Mettmann zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung. Der oder die unbekannten Täter drangen zwischen 11 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr, augenscheinlich durch die Wohnungstür gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und flohen augenscheinlich auf dem Einstiegsweg unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht näher verifiziert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Samstag, 3. August 2024, kam es zwischen 12:30 Uhr und 23 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in Hochparterre eines Mehrfamilienhauses an der Sandheider Straße in Erkrath-Hochdahl. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Schiebetür auf der Terrasse in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen sie anschließend die Tatörtlichkeit und flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zum Beuteschaden konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst keine Angaben getätigt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit zwischen dem 24. Juli 2024 und dem 2. August 2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung unweit des Schillerpark in Haan. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Wohnungstür in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere hochwertige Damenarmbanduhren. Anschließend flohen sie auf dem Einstiegsweg und entkamen unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem fünfstelligen Bereich.

In der Nacht auf den 3. August 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Gaststätte an der Kölner Straße in Haan. Zwischen 1:50 Uhr und 2 Uhr drang ein bisher unbekannter Einbrecher vermutlich durch ein in Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten des Restaurants ein. Der Täter entwendete Wechselgeld aus der Kasse und floh anschließend unerkannt mitsamt der Tatbeute. Der Einbrecher kann laut einer Videoauswertung mit schlanker Statur beschrieben werden. Er soll ein Sweatshirt sowie eine Basecap getragen und einen Schal über das Gesicht gezogen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

