POL-FR: Kleines Wiesental/ Bürchau: Kaminbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 02.11.2024, gegen 4.55 Uhr bemerkten zwei in ihrem Campingbus nächtigende Touristen zwei ihnen unbekannte Personen in ihrem Fahrzeug im Bereich Kronenmattenstraße in Freiburg. Offenbar hatten diese zunächst unbekannten sich durch die offene Tür Zugang in das Fahrzeug verschafft, um in diesem nach Wertgegenständen zu suchen. Nachdem sie die beiden Touristen bemerkten ...

mehr