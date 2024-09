Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugenaufruf nach Großbrand; Verkehrsunfall; Exhibitionist festgenommen

Reutlingen (ots)

Nach Großbrand in Gewerbepark in Reutlingen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.09.2024 / 11.50 Uhr

Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in einem Gewerbepark in der Straße In Laisen am frühen Dienstagmorgen (03.09.2024) dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache an. Zwischenzeitlich wird den derzeitigen Schätzungen zufolge von einem Sachschaden im zweistelligen Millionenbereich ausgegangen. Aufgrund der Einsturzgefahr am Brandort konnte dieser von den Polizeibeamten noch nicht gänzlich betreten werden. Da beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung, die gegen 3.50 Uhr ausgerückt war, das Hallendach bereits in Vollbrand stand, werden im Zuge der Ermittlungen zur Brandursache nun Zeugen gesucht, die nähere Angaben zum Zeitpunkt des Brandausbruchs machen können. Zeugen, die diesbezügliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reichenbach (ES): Beifahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Beifahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Reichenbach zugezogen. Eine 63 Jahre alte Frau war gegen 7.45 Uhr mit einem Seat Altea von der Wilhelmstraße herkommend nach rechts auf die Bismarckstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Sprinter eines 24-Jährigen. In dem Lieferwagen verletzte sich hierbei der 54 Jahre alte Beifahrer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. (ms)

Tübingen (TÜ): Glied entblößt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen sowie der Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagabend gegen einen 32-Jährigen. Dem Mann wird vorgeworfen, kurz nach 18 Uhr im Alten Botanischen Garten vor mehreren Personen sein Glied entblößt und einer Frau auf das Gesäß geschlagen zu haben. Von zwei Zeugen wurde der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder möglich weitere Geschädigte, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell