Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drei Tatverdächtige nach Überfall auf 28-Jährigen in Haft - Ostfildern

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung sowie der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren. Diese stehen im Verdacht, am späten Abend des 23.07.2024 an einem Überfall auf einen 28-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Die drei Männer befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge hielt sich der 19-jährige Verdächtige an jenem Abend bei dem ihm persönlich bekannten späteren Geschädigten in dessen Wohnung in Ostfildern auf. Gegen 22.30 Uhr soll der Heranwachsende ohne Wissen des 28-Jährigen seinen zwei 20 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen die Wohnungstür geöffnet und diesen somit Zutritt verschafft haben. In der Folge sollen die beiden eingelassenen und nach derzeitigem Kenntnisstand mit Schreckschusswaffen bewaffneten Männer den 28-Jährigen bedroht sowie geschlagen und getreten haben, um an dessen Bargeld zu gelangen. Der dadurch erheblich verletzte Geschädigte händigte anschließend wie gefordert eine vierstellige Summe Bargeld aus, worauf die beiden Männer flüchteten. Der 19-Jährige soll die Wohnung schon zuvor verlassen haben.

Die Polizei wurde erst verständigt, nachdem ein Zeuge am Folgetag von der Tat erfahren hatte. Die Verletzungen des 28-Jährigen mussten im weiteren Verlauf ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Haftbefehl gegen den 19-jährigen deutsch-italienischen Staatsangehörigen, der darauf am 26.07.2024 vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt wurde. Dieser setzte den zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Nachdem durch die weiteren Ermittlungen auch die 20 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen identifiziert werden konnten, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auch gegen diese Männer Haftbefehle durch das Amtsgericht Stuttgart erlassen und in Vollzug gesetzt. So befinden sich seit Ende vergangener Woche nun auch der 20-jährige kroatische Staatsangehörige sowie der 21-Jährige mit ghanaischer Staatsangehörigkeit in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell