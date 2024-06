Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Daun (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.2024 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Supermarktes in der Mehrener Straße in Daun zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug der Geschädigten im Frontbereich beschädigt. Der PKW der Geschädigte befand sich auf dem Eltern-Kind-Parkplatz. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell