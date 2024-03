Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Spuckattacke: Bundespolizei sucht Geschädigte

Halle (Saale) (ots)

Über das Bürgerhinweisformular der Bundespolizei, welches auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de für jeden nutzbar ist, wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am gestrigen Tag über eine Straftat unterrichtet. Demzufolge beobachtete ein aufmerksamer Mann am Freitag, den 22. März 2024, wie eine ca. 25-Jährige auf Bahnsteig 12 des Hauptbahnhofes Halle (Saale), gegen 12:00 Uhr eine andere Frau, welche unbeteiligt an ihr vorbeilief, anspuckte. Die Geschädigte drehte sich daraufhin angeekelt zu der Tatverdächtigen um und ist nach einem kurzen Wortwechsel mit ihr weitergegangen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und die entsprechenden Videos gesichert. Zudem suchen die zuständigen Ermitt-ler nach der geschädigten Frau und bitten sie, sich in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder über das angesprochene Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell