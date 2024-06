Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dreis-Brück (ots)

Am Freitag, den 28.06.2024 gegen 12:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Thüringen die Bundesautobahn 1 von der Anschlussstelle Gerolstein kommend in Fahrtrichtung Anschlussstelle Kelberg. In der Abfahrt Kelberg kam er nach links von der Fahrbahn ab und letztlich im Grünstreifen zum Stehen. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Beschuldigte zuvor mit seinem LKW verschiedene Verkehrszeichen beschädigt hatte. Hierdurch war auch die Windschutzscheibe der Zugmaschine zerplittert. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim LKW-Fahrer erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,87 Promille.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

