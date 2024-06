POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bernkastel-Kues (ots) - Am Freitag, dem 28.06.2024 kam es im Zeitraum zwischen 10:00 und 12:00 Uhr in der Schanzstraße in Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 76-Jährige Beschuldigte ist mit ihrem PKW gegen ein bislang unbekanntes 2. Unfallfahrzeug gefahren. An diesem müsste ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein. An dem PKW der Beschuldigten finden sich u.a. grüne Anhaftungen, welche auf ...

mehr