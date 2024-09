Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl aus Pkw; Verkehrsunfälle; Sachbeschädigung; Schwelbrand

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Diebstahl aus Pkw

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen eine Geldbörse aus einem in der Straße Taläcker geparkten Pkw gestohlen. Gegen drei Uhr verschaffte sich der Täter auf unbekannte Weise Zugang zu dem verschlossen am Straßenrand geparkten Renault und entwendete daraus eine Geldbörse samt Inhalt. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (rd)

Lenningen (ES): Mit Pkw in Bachlauf gelandet

Ein Pkw ist am frühen Mittwochmorgen in Verlängerung der Lauterstraße in einen Bachlauf gerutscht und musste mit Hilfe eines Krans aus diesem geborgen werden. Eine 76 Jahre alte Frau befuhr kurz vor ein Uhr mit ihrem BMW einen Fußweg in Verlängerung der Lauterstraße in Richtung Max-Leuze-Straße. Dabei beschädigte der BMW einen Zaun sowie Teile einer Böschung und rutschte an einer Engstelle mit dem Heck in ein ausgetrocknetes Bachbett auf der rechten Seite. Die 76-Jährige blieb dabei nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurde mit einem Kran geborgen und anschließend abgeschleppt. (rd)

Esslingen (ES): In Parkhaus randaliert

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Esslingen sind am Dienstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, zu einem Parkhaus in der Kandlerstraße ausgerückt. Zuvor hatte ein Zeuge dort rund zwei Dutzend randalierende Jugendliche gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Beamten flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen, wobei die Einsatzkräfte zweier Tatverdächtiger habhaft werden konnten, die später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Neben einer großen Menge Müll stellten die Polizeibeamten im Parkhaus zwei beschädigte Lampen sowie einen beschädigten Aufzugspiegel fest. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie zu den geflüchteten Personen dauern an. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Flüchtiger Lkw-Fahrer nach Kollision mit Radfahrer gesucht (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer, der sich bereits am Mittwoch, 21. August 2024, gegen 14 Uhr, im Stadtteil Leinfelden ereignet hatte, aber erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, sucht das Polizeirevier Filderstadt noch Zeugen. Zur Unfallzeit war ein 67-jähriger Radfahrer in der Musberger Straße in Richtung Musberg unterwegs, gefolgt von einem noch unbekannten Lkw-Fahrer, der den Radler offenbar mit seinem Fahrzeug hinten touchierte. Hierdurch kam der 67-Jährige zu Fall. Während der Lkw-Fahrer weiterfuhr, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, kamen diesem mehrere Zeugen zu Hilfe. Eine Alarmierung der Polizei oder des Rettungsdienstes erfolgte nicht. Der Verunglückte begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung und in der Folge in eine Klinik, wo schwere Verletzungen diagnostiziert wurden, die eine vorübergehende, stationäre Behandlung erforderlich machten. Nach der am 3. September 2024 erfolgten Anzeigenerstattung ermittelt nun die Polizei. Zeugen, die den Unfall am 21. August 2024 beobachtet haben und insbesondere die noch unbekannten Personen, die dem Radfahrer nach der Kollision zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/7091-3 zu melden. (ak)

Notzingen (ES): Sachschaden nach Schwelbrand

Ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro ist bei einem Brand am Dienstagnachmittag in Notzingen entstanden. Kurz vor 17 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte zu einem Gebäude in der Bergstraße aus, nachdem ein entsprechender Notruf eingegangen war. Wie sich vor Ort herausstellte, war es in einer Toilette aus noch unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand gekommen, der auch zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Das Gebäude blieb jedoch bewohnbar. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Derendingen gestürzt. Der 81-Jährige befuhr gegen 14.40 Uhr die Löwenstraße in Richtung Jurastraße und kam aus unbekannter Ursache zu Fall. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Mössingen (TÜ): Seniorin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zugezogen. Gegen 15.40 Uhr befuhr die 84-Jährige mit ihrem Fahrrad die Albblickstraße und wollte nach rechts in die Butzenbadstraße abbiegen. Dabei geriet sie offenbar mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Vom Rettungsdienst musste die Seniorin nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Geislingen (ZAK): Mit Pkw überschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 7128. Kurz vor 17 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem VW Polo auf der Kreisstraße von Geislingen herkommend in Richtung Isingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung der K 7129 nach Dormettingen kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der beim Unfall verletzte 29-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der wohl total beschädigte VW wurde abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Mit Motorroller verunglückt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein verunglückter Motorroller-Lenker am Dienstagabend auf der L 435 erlitten. Der 61-Jährige war gegen 19 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Peugeot auf der Landstraße von Dautmergen herkommend in Richtung Leidringen unterwegs. Seinen Angaben nach kreuzte ein Hase die Straße und wurde von dem Zweirad erfasst. Der Mann kam im Anschluss mit seinem Roller nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Eine Zeugin kümmerte sich um den Verunglückten, der sich später selbstständig in eine Klinik in ärztliche Behandlung begeben musste. An seinem Zweirad war ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport des Fahrzeugs. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell