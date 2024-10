Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher flieht aus Wachhaus - Wachmann verletzt

Malchow (ots)

Am Donnerstag, den 24.10.2024, meldete ein Wachmann gegen 02:30 Uhr einen aktuellen Einbruch in ein Holzwarengeschäft in der Ahornallee in Malchow, bei dem zwei Täter vor Ort sein sollen. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Röbel und Waren begaben sich mit Eile zum Tatort.

An dem Gelände des Holzfachmarktes befindet sich ein Wachhaus, welches durch einen Wachdienst genutzt und besetzt wird. Als der 23-jährige deutsche Wachmann gegen 02:20 Uhr von seinem Rundgang auf dem Gelände zurück in das Wachhaus kam, bemerkte er einen Einbrecher in dem Gebäude. Der junge Mann wollte den Einbrecher festhalten, wobei er sich an Scherben auf dem Boden leicht an der Hand verletzte und der Täter durch ein zerbrochenes Fenster fliehen konnte. Zur Behandlung der Verletzung wurde ein Rettungswagen informiert. Die Fluchtrichtung des Täters konnte beschrieben werden, jedoch haben die Beamten vor Ort keine Personen im Nahbereich feststellen können.

Der unbekannte Täter hatte die Zeit des Rundganges genutzt, um eine Fensterscheibe des Wachhauses einzuschlagen und sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Vor Ort waren alle Schränke geöffnet und durchsucht worden. Aus Geldkassetten in dem Raum wurden mehrere Tausend Euro entwendet.

Der flüchtige Täter im Wachhaus konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 1,70m groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und trug eine Windjacke mit aufgenähter Bauchtasche und einen Reißverschluss am Hals. Der Mann trug eine schwarze Sturmhaube, sodass das Gesicht kaum zu erkennen war. Weiterhin soll eine zweite männliche Person vor Ort gewesen sein, dem der zuvor beschriebene Täter bei seiner Flucht lautstark zugerufen hat. Dieser konnte jedoch nicht erkannt und somit auch nicht beschrieben werden. Die Personen unterhielten sich nicht auf deutsch. Nach Angaben des Wachmannes könnte es sich um die polnische oder ukrainische Sprache gehandelt haben.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung zum Einsatz.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollte jemand in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Ahornallee in Malchow etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bei der Polizei in Röbel unter der 039931-848224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell