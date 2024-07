Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeiliche Einsätze am 10.07.2024 in der Erstaufnahmeeinrichtung Horst

Horst (LK Ludwigslust-Parchim) (ots)

Am 10.07.2024 gegen 12:15 Uhr soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen in der weiteren Folge ein 22- und ein 24-jähriger Türke auf einen 31-jährigen Syrer und einen 25-jährigen Ägypter eingeschlagen haben. Die Geschädigten wurden leicht verletzt. Nachdem die Personen durch den Sicherheitsdienst getrennt wurden, sollen die Tatverdächtigen die Geschädigten bedroht und angekündigt haben, diese zu einem späteren Zeitpunkt zusammenzuschlagen.

Gegen 13:35 Uhr begegneten sich die Parteien erneut. Nach einer kurzen Unterhaltung sollen die Tatverdächtigen nochmals auf die Geschädigten eingeschlagen haben. Zudem gab ein Geschädigter an, dass er von einem 23-jährigen Türken mit dem Fuß von hinten gegen den Rücken getreten wurde.

Unabhängig von den oben genannten Sachverhalten, kam es zur gleichen Zeit zu einem Vorfall mit einem 30-jährigen mauretanischen Staatsbürger. Dieser befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, störte die polizeilichen Maßnahmen und provozierte durch sein Verhalten die übrigen Bewohner der EAE. Des Weiteren soll er im Vorfeld einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der EAE Horst beleidigt und genötigt haben. Zudem kam der Tatverdächtige den Anweisungen der PVB nicht nach und arbeitete aktiv gegen diese an. In der weiteren Folge wurden dem Tatverdächtigen Handfesseln angelegt. Dennoch kam es zu einer weiteren Widerstandshandlung durch den Tatverdächtigen.

Die Ursache und die näheren Umstände der Sachverhalte sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell