POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn führt zu Verzögerungen im Feierabendverkehr

Schwerin (ots) - Am frühen Morgen des 09.05.2024 kam es in der Pecser Straße in Schwerin zu einem Wohnungsbrand. Eine im ersten Obergeschoss befindliche Wohnung geriet kurz vor 01:00 Uhr aus noch unklarer Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Schwerin schnell gelöscht werden, so dass die übrigen Wohnungen durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Bewohner der brandbetroffenen Wohnung hatte sich beim Eintreffen der ...

