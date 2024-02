Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 01.02.2024 kam es gegen ca. 06:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen an der Kreuzung Bexbacher Straße (B 423) / Saarbrücker Straße / Talstraße in Homburg. Hierbei befuhr eine 32-jährige Fahrerin eines grauen Ford mit Saarbrücker Kreiskennzeichen die mittlere Fahrspur der B 423 aus Bexbach kommend in Fahrtrichtung Einöd. Ein 58-jähriger Fahrer eins weißen Subaru mit Homburger Kreiskennzeichen befuhr die linke Fahrspur der Saarbrücker Straße aus Limbach kommend in Fahrtrichtung B 423 / Bexbach. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Beide Fahrzeugführer gaben an, dass sie während einer Grünphase in den Kreuzungsbereich einfuhren. Dies ist nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund der Schaltung der Lichtzeichenanlage nicht möglich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell