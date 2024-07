Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrugsdelikt: Kriminalpolizei sucht Opfer und Zeugen in Schwerin

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sucht einen älteren Mann, der Opfer einer Betrugsstraftat geworden sein soll. Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren, bei dem bislang unbekannte Täter mit so genannten Schockanrufen versuchen, vorwiegend ältere Menschen um ihr Geld und ihre Wertsachen zu bringen, wurden die Kriminalisten auf den Fall aufmerksam.

Die Ermittlungen ergaben, dass es am Donnerstag, dem 16.05.2025, gegen 16:40 Uhr in Schwerin auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Bürgelstraße im Stadtteil Mueßer Holz zu einer Betrugsstraftat kam. Nach bisherigen Erkenntnissen übergab hier eine ältere männliche Person einen größeren Bargeldbetrag an die vor Ort befindlichen Täter.

Da die Tat bis heute nicht angezeigt wurde, sucht die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun den Geschädigten, der ca. 80 Jahre oder älter ist und mit einem grauen DACIA auf den Parkplatz des Supermarktes gefahren sein soll. Es ist davon auszugehen, dass der ältere Herr aus Schwerin oder der näheren Umgebung stammt. Der Geschädigte wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Schwerin unter der Tel. 0385-5180 2224 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Rentner oder zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385-5180 2224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

