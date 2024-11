Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Abendliche Trunkenheitsfahrt mit dem Auto

Emmendingen (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2024, gegen 22.00 Uhr, fiel einer Streife des Polizeirevier Emmendingen ein Autofahrer im Bereich "Am Elzdamm" in Emmendingen auf.

Während der Verkehrskontrolle konnte Atemalkohol beim 31-jährigen späteren Beschuldigten festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach der erfolgten Blutentnahme erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

