Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall Talstr.

Hattinger Str.

Bild-Infos

Download

Schwelm (ots)

Am Sonntagabend (11.08.2024) um 22:26 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Talstr. /Hattinger Str. alarmiert. Aufgrund der unklaren Lage und weil nicht bekannt war, ob jemand in einem Unfallfahrzeug eingeklemmt war, wurden neben dem Rettungsdienst auch umfangreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsendet.

Im Kreuzungsbereich war es zu einem Unfall zwischen 2 PKW gekommen, insgesamt waren vier Personen betroffen, von denen drei leicht verletzt waren. Die Verletzten wurden vor Ort behandelt aber letztendlich nicht in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Betroffenen, sicherte die Einsatzstelle gegen den Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. An einem Unfallfahrzeug wurden auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut und die Batterie abgeklemmt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 17 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Kräfte stellten den Grundschutz von der Feuer- und Rettungswache aus sicher. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 23:40 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell