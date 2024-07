BPOL NRW: 2200 Euro Geldstrafe nicht bezahlt - Bundespolizei verhaftet 33-jährige Hammerin

Dortmund (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (9. Juli) soll sich ein Mann in einem Zug als Bahnmitarbeiter ausgegeben und Fahrkarten kontrolliert haben. Bundespolizisten nahmen diesen im Dortmunder Hauptbahnhof fest und stellten diverse Beweismittel sicher. Gegen 2 Uhr erhielten Bundespolizisten die Information, dass sich in einem Sonderzug von Düsseldorf ...

mehr