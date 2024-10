POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Motorrad weicht Traktor aus, wobei die Sozius schwere Verletzungen erlitt

Wilhelmshaven (ots) - Ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss mit Pkw in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 29-Jährigen ein Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei kontrollierten am 05.10.2024 um 15:15 Uhr einen Pkw in der Graudenzer Straße. Die anschließende Kontrolle des Fahrzeugführers ergab, dass der 29-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und unter ...

