POL-WHV: Wilhelmshaven 04.-06.10.2024

Ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss mit Pkw in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 29-Jährigen ein

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei kontrollierten am 05.10.2024 um 15:15 Uhr einen Pkw in der Graudenzer Straße. Die anschließende Kontrolle des Fahrzeugführers ergab, dass der 29-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Vortest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Pkw in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 33-Jährigen ein

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei kontrollierten am 05.10.2024 um 11:00 Uhr einen Pkw in der Preußenstraße. Die anschließende Kontrolle des Fahrzeugführers ergab, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Vortest verlief positiv auf THC, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, die Weiterfahrt untersagten und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten. Gegen den Wilhelmshavener bestand zudem ein offener Vollstreckungsauftrag zur Einziehung von Bargeld in dreistelliger Höhe nach einer vorausgegangenen Verurteilung, der durchgesetzt werden konnte.

Sachbeschädigungen an Pkw in Aldenburg - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum vom 04.10.2024, 21:30 Uhr, bis zum 05.10.2024, 07:30 Uhr, kam es in der Straße Grashaus zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten hierbei insgesamt 14 Pkw, ein Verkehrszeichen und eine Garage, in dem sie die Fahrzeuge und das Schild mit Farbschmierereien besprühten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch im Krabbenweg - Unbekannte entwenden Kupferkabel

Unbekannte Täter brachen am 05.10.2024 in ein leerstehendes Gebäude im Krabbenweg ein und entwendeten aus dem Gewerbeobjekt Kupferkabel. Die Tatzeit wird auf den Zeitraum von 06:00 Uhr bis 18:28 Uhr begrenzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

67-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 04.10.2024 ereignete sich gegen 18:41 Uhr im Kreuzungsbreich Freiligrathstraße/Rilkestraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Fahrerin eines grauen Pkw Hyundai beim Abbiegen einen 67-jährigen Fußgänger übersehen hatte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und wurde von dem Pkw erfasst, so dass der Fußgänger schwere Verletzungen am Beim erlitt. Während der Unfallaufnahme ergab sich zudem der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, deren Ergebnis noch aussteht. Die Pkw-Fahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung.

