Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 04.10. - 06.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn - Einbruch in Tierarztpraxis

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 05.10.2024, kam es in Bockhorn/Grabstede zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis. Es wurde sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Bockhorn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Vormittag des 05.10.2024 fällt den Beamten ein 33-jähriger Mann auf, der mit seinem Kleinkraftrad die Steinhauser Straße in Bockhorn befährt und hierbei mühelos mit dem ca. 70 km/h schnellen Fließverkehr mithält. Der Mann wird angehalten und kontrolliert. Sein Kleinkraftrad ist technisch verändert und er verfügt nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

