Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 04.-06.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Sande

Fahrt unter Alkoholeinfluss in Sande

Am 05.10.2024, gegen 03:48 Uhr, befuhr ein 43-jähriger mit seinem Pkw die Straße "Gödens" in Sande. Aufgrund sehr auffälliger Fahrweise fiel er einer Polizeistreife auf, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille aus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden

Am 05.10.2024, 17:30 Uhr, befuhren ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer und eine 23-jährige Fahrradfahrerin die Straße "Seedeich" am Ems-Jade-Kanal in Sande in entgegengesetzte Richtungen. Der 34-Jährige geriet dort plötzlich nach links über die Breite der Fahrbahn hinweg, wo er frontal mit der 23-Jährigen kollidierte. Beide Fahrenden stürzten daraufhin und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Brand von Müllcontainern im Falkenweg

Am 06.10.2024, in der Zeit zwischen 00:45 Uhr bis 01:34 Uhr, gerieten Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus im Falkenweg 62 in Sande in Brand. Die Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sande gelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Schortens

Sachbeschädigungen an geparkten Pkw

Im Zeitraum vom 02.10.2024, 13:00 Uhr bis 04.10.2024, 07:30 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw im Nelkenweg in Schortens. Die Fahrzeuge waren in dem Zeitraum am Fahrbahnrand der Straße geparkt. Beide Pkw wurden durch Zerkratzen des Lacks beschädigt. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Einkaufswagen durch Feuer

In der Zeit vom 03.10.2024, 20:00 Uhr bis 04.10.2024 08:00 Uhr wurde ein Einkaufswagen eines Supermarktes in der Jadestraße in Schortens beschädigt. Unbekannte setzten im Bereich des Parkplatzes Kunststoffteile des Einkaufswagens in Brand, wodurch diese Teile zerstört wurden. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Wangerland

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad in Hooksiel

Am 04.10.2024, gegen 22:20 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 16-jährigen Führer eines Kleinkraftrades im Bereich Berghamm im Wangerland. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell