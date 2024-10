POL-WHV: Unfall auf Wangerooge

Wilhelmshaven (ots) - Bockhorn - Einbruch in Tierarztpraxis In den frühen Morgenstunden des Samstag, 05.10.2024, kam es in Bockhorn/Grabstede zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis. Es wurde sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der ...

