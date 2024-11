Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 28-jähriger Mann wieder da

Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Bensheim (ots)

Der seit Donnerstagmorgen (7.11.) vermisste 28 Jahre alte Mann aus Bensheim (wir haben berichtet) ist wieder da. Er wurde am selben Tag gegen 20 Uhr von einer Streife in Bensheim am Bahnhof angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem 28-Jährigen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und das Lichtbild zu löschen.

