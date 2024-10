Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Unbekannte entwendeten hochwertiges Werkzeug aus Firmenwagen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 14.10.2024, gegen 19:00 Uhr, und dem 15.10.2024, gegen 10:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Burgstraße in Bad Godesberg geparkten Firmenwagen zu schaffen.

Nach der Spurenlage wurde die Schiebetüre des Wagens gewaltsam geöffnet. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter neben einer Spezialkamera und einem Messgerät auch weitere hochwertige Werkzeuge in einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten sie schließlich unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 16 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

