POL-BN: Polizei sucht Zeugen: 19-Jährige wurde verletzt in Bad Godesberg angetroffen - Verdacht des Raubes

Bonn (ots)

Am vergangenen Montag (07. 10.2024) wurde eine 19-jährige Frau im Bonner Stadtteil Bad Godesberg vermutlich Opfer eines Raubüberfalls. Die junge Frau war, so der bisherige Ermittlungsstand, mit der Bahn nach Bad Godesberg gefahren und am dortigen Bahnhof gegen 20:55 Uhr ausgestiegen.

Anschließend ging sie zu Fuß, wahrscheinlich über den Von-Groote-Platz (ca. 21:00 Uhr) in Richtung der Seufertstraße. Dort wurde sie gegen 21:29 Uhr desorientiert und mit einer Verletzung im Kopfbereich von Zeugen angetroffen. Die Verletzte wurde daraufhin mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verblieb sie zur stationären Behandlung. Die Klinik konnte die 19-Jährige mittlerweile wieder verlassen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass Bargeld aus dem Portemonnaie der jungen Frau fehlte.

Ergänzende Informationen zu dem weiteren Geschehensablauf liegen bislang nicht vor. Auf Grund des Gesamtumstände hat das auf Raubdelikte spezialisierte Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen:

Sie fragen:

Wer hat am Montag (07.10.2024) in der Zeit von 20:55 Uhr bis 21:30 Uhr, im Bereich des Bad Godesberger Bahnhofs, dem Von-Groote-Platz, der Karl-Finkelnburg-Straße oder der Seufertstraße verdächtige Personen gesehen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen können?

Hinweise nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen

