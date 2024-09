LPI-G: Vollsperrung nach missglücktem Überholversuch

Altenburg (ots) - Schmölln: Am Mittwoch (18.09.2024) gegen 13:00 Uhr kam es auf der L1361 in Schmölln zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 30-jähirge PKW-Fahrerin beabsichtigte aus Crimmitschau kommend nach links in Richtung Thonhausen abzubiegen. Hierbei übersah sie mit ihrem PKW-Nissan aus noch unbekannten Gründen den aus der Gegenrichtung kommenden 33-jährigen Fahrer mit seinem PKW Audi, wodurch es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Personen ...

mehr