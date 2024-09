Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Verletzten

Altenburg (ots)

Schmölln: Am Mittwoch (18.09.2024) gegen 13:00 Uhr kam es auf der L1361 in Schmölln zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 30-jähirge PKW-Fahrerin beabsichtigte aus Crimmitschau kommend nach links in Richtung Thonhausen abzubiegen. Hierbei übersah sie mit ihrem PKW-Nissan aus noch unbekannten Gründen den aus der Gegenrichtung kommenden 33-jährigen Fahrer mit seinem PKW Audi, wodurch es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Personen wurden durch den Unfall verletzt und mussten zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und wurden fortfolgend abgeschleppt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell