Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge aufgebrochen

Gera (ots)

Gera: Von Mittwoch zu Donnerstag (17.09. - 18.09.2024) schlugen unbekannte Täter mehrfach die Seitenscheiben von Fahrzeugen ein und gelangten vereinzelt an Beutegut. In der Ernst-Toller-Straße waren die Diebe erfolgreich und entwendeten aus dem PKW-Ford eines 59-Jährigen ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von ca. 150,- Euro (Bezugsnummer 0243805/2024). Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Theaterstraße wurde am 18.09.2024 gegen 10:20 Uhr das Fahrzeug eines 73-jährigen aufgebrochen und die Geldbörse entwendet (Bezugsnummer 0244108/2024). Weiterhin wurden Fahrzeuge ohne Beuteschaden an den folgenden Örtlichkeiten beschädigt:

- Neue Straße: PKW Skoda; Bezugsnummer 0243784/2024 - Tivolistraße: PKW Citroen + PKW Dacia + PKW Toyota; Bezugsnummer 0244083/2024

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Vorfälle, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, zu melden.

Die LPI Gera appelliert an alle Fahrzeugbesitzer: Lassen Sie bitte keine Gegenstände in Ihren Fahrzeugen liegen. Geben Sie den Tätern keine Chance! (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell