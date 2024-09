LPI-G: Diebstahl eines Kompressors

Gera (ots) - Gera: Gewaltsam versuchten heute Nacht (19.09.2024), gegen 00:45 Uhr zwei Täter in die Räumlichkeiten eines Getränkehandels in der Franz-Petrich-Straße in Gera einzudringen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete das Tatgeschehen, so dass Polizeibeamte zum Einsatz kamen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den mittlerweile flüchtigen Einbrechern konnten diese schließlich gestellt werden. Ihr Vorhaben, in ...

