Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Gestohlenes Fahrrad durch Tracking aufgefunden

Mainz - Bretzenheim (ots)

Montag 26.08.2024, 14:00 Uhr

Am gestrigen Nachmittag meldete ein 24-jähriger Mainzer, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Aufgrund eines angebrachten GPS-Trackers konnte er den Einsatzkräften den aktuellen Standort nennen, woraufhin diese sich zur Parkanlage in die Kaiserstraße begaben. Bei einer Personengruppe konnten sowohl das gestohlene Fahrrad wie auch ein weiteres Marken-Rad festgestellt werden. Beide Fahrräder wurden sichergestellt. Dem 24-Jährige wurde wenig später sein Fahrrad wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen zum Täter sowie dem Tathergang dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell