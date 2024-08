Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Unbekannter beschädigt Auto und schlägt Fahrerin ins Gesicht

Mainz - Oberstadt (ots)

Am 25.08.24, ca. 17:40 Uhr hatte eine 60-jährige Mainzerin in der Gaustraße geparkt. Sie hatte das Auto kurzzeitig verlassen und beobachtete bei der Rückkehr einen Mann, der gerade großflächig die Motorhaube ihres Fahrzeugs zerkratzte. Sie sprach den Mann an, woraufhin er sie rassistisch beleidigte. Als er im Anschluss mit seinem mitgeführten Fahrrad flüchten wollte, wurde er von der Mainzerin verfolgt. An einer Ampelanlage wollte die Mainzerin schließlich ein Foto von ihm machen. Um das zu verhindern, schlug der Unbekannte sie mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Die Mainzerin lies aufgrund des Faustschlags ihr Handy fallen, welches beim Aufprall beschädigt wurde. Sie selbst klagte im Anschluss über Kopfschmerzen. Der unbekannte Beschuldigte konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,80 m, 40-50 Jahre, kräftige Statur, kurze blonde Haare. Er trug eine Brille und war mit einem weißen Oberteil und schwarzer Hose gekleidet. Er trug einen schwarzen Rucksack und führte ein schwarzes Fahrrad mit sich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

