POL-PPMZ: Paketbote in der Mainzer Neustadt angegriffen

Mainz (ots) - Sechs Tage war sie unterwegs und am Ende konnte eine vermisste Schildkröte und ihre Besitzerin wieder zusammengeführt werden. Gegen 15 Uhr rief am Montagnachmittag ein Weisenauer die Polizei an und schilderte, dass er soeben eine spazierengehende Schildkröte in Weisenau auf der Straße getroffen habe. Dass dies kein Fake war, stellten die Beamten dann ...

mehr