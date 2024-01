Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt mit 1,59 Promille

Bottenbach (ots)

Am Freitag, den 12.01.2024, gegen 19:51 Uhr fiel einer Funkstreifenbesatzung in der Steinhauser Straße in Bottenbach ein roter Hyundai auf, welcher in Richtung Großsteinhausen fuhr. Der 80-jährige Fahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei sich herausstellte, dass dieser offenbar stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Auf Grund dessen wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell