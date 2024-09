LPI-G: Diebstahl von Firmengelände

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: In der Zeit zwischen dem 10.09.2024 und dem 18.09.2024 kam es zu einem Diebstahl eines Kompressors in einer Entsorgungsfirma in Mehla. Der Kompressor war in einem Geräteschuppen untergestellt, bei welchem der oder die unbekannten Täter das Vorhängeschloss aufbrachen und den Kompressor stahlen. Der Firma entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

