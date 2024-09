LPI-G: Polizeieinsatz in Gera-Lusan

Gera (ots) - Gera: Von Mittwoch zu Donnerstag (17.09. - 18.09.2024) schlugen unbekannte Täter mehrfach die Seitenscheiben von Fahrzeugen ein und gelangten vereinzelt an Beutegut. In der Ernst-Toller-Straße waren die Diebe erfolgreich und entwendeten aus dem PKW-Ford eines 59-Jährigen ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von ca. 150,- Euro (Bezugsnummer 0243805/2024). Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Theaterstraße wurde am 18.09.2024 gegen 10:20 Uhr das ...

mehr