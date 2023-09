POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Ein 40-jähriger Einbecker wurde am Freitag, 22.09.2023, gegen 1250 Uhr auf der Kreisstraße 510, in Höhe der Ortschaft Pinkler angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Rückfragen bitte an: ...

