Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Einbruch in Bonn-Holzlar - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Einbruch in Bonn-Holzlar auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem Tatverdächtigen.

Der bislang unbekannte Mann soll nach dem derzeitigen Ermittlungsstand am 16.09.2024 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Großbuschstraße eingebrochen sein. Der Verdächtige wurde beim Betreten der Wohnung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, veröffentlicht die Polizei Bilder des Tatverdächtigen, die im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/148484 abrufbar sind.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell