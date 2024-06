Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (25.06.24) versucht, in eine Spielothek an der Blickallee einzubrechen. Gegen 3.50 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf, gelangten jedoch nicht in den Innenraum. Die Alarmanlage löste aus. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

