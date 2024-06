Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld/ Mutmaßlicher Ladendieb schlägt Zeugen

Coesfeld (ots)

Ein 40-jähriger Zeuge hat am Montag (24.06.24) einen mutmaßlichen Ladendieb gestellt. Gegen 15.15 Uhr stand er an der Kasse des K+K und beobachtete zwei Männer. In ihren Hosentaschen befand sich gestohlene Ware. Der Zeuge hielt beide Männer mit Hilfe eines Angestellten auf. Sie übergaben das Diebesgut und flüchteten mit einer unbekannten Frau, die sich am Eingang aufhielt. Wenig später beobachtete der 40-Jährige, wie die Personen Waren aus einem Karton in einer Nebenstraße unter sich aufteilten. Einer der mutmaßliche Diebe begab sich kurz darauf zum Parkplatz zurück, um das dort abgestellte Auto zu holen.

Der Zeuge stellte sich hinter das Fahrzeug, um das Kennzeichen abzufotografieren. Der Tatverdächtige fuhr dennoch mit hoher Geschwindigkeit rückwärts aus der Parklücke heraus. Der 40-Jährige konnte noch zur Seite springen, um eine Kollision zu verhindern. Beim Ausparken touchierte der mutmaßliche Dieb ein unbeteiligtes Auto.

Infolge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Zeugen und dem Tatverdächtigen. Dieser schlug dem 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch er Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen war nicht nötig.

Es gelang dem Zeugen schlussendlich mit zwei weiteren Personen, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Wie sich zeigte, besitzt der polnische Staatsbürger keine gültige Fahrerlaubnis. Den Anwesenden Zeugen und gegenüber der Polizei verhielt sich der mutmaßliche Dieb unkooperativ und beleidigend. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien die zuvor ebenfalls geflüchtete Frau auf dem Parkplatz. Zum Diebstahl machte sie keine Angaben.

Die Beamten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Nach Abschluss der Maßnahmen verließ der mutmaßliche Dieb die Wache.

Der dritte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-männlich -35-50 Jahre alt -polnisch -kräftig -tätowiert -Glatze -grüne kurze Hose -graues T-Shirt.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

